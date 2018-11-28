Dolar kuru, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşün ardından düşüşüne dün akşam saatlerine kadar devam etti. Son 4 ayın en düşük seviyeleri olan 5.20'nin hemen üzerindeki dolar/TL, dar bir bantta işlem görürken akşam saatlerinde kurda yukarı yönlü bir hareket başladı.
Piyasa genel olarak sakin bir günü geride bırakmaya hazırlanırken, dün sabah saat 5.23-5.24 arasında değişen kur yeniden 5.25 üzerine çıkarak 5.30'ları zorlamaya başladı. 5.90'ı gören euro/TL de 5.95'in üzerine çıktı.
28 Kasım sabahında dolar/TL güne 5.28 seviyelerinden başlarken, euro/TL ise 5.95 üzerinde el değiştiriyor.
Piyasalar iç siyasetin yanı sıra, G20 zirvesini, küresel ticaret savaşındaki Trump - Xi görüşmesini ve özellikle de gelişmekte olan piyasalar FED'in tutanaklarını izliyor.
TCMB ve hükümet tarafından son dönemde atılan adımlar, ABD ile ilişkilerin iyileşmesi ve petrol fiyatlarındaki gerileme dolar/TL'nin kademeli bir şekilde Ağustos ayında gördüğü zirve öncesindeki seviyelere dönmesine neden olmuştu.
Dolar/TL 13 Ağustos'ta 7.24 ile tarihi zirvesini görmüştü ancak ekim ayından itibaren TL toparlanmaya başlamıştı. TL'nin kazancı zirveden bu yana yüzde 38'i bulmuş durumda. Öte yandan halen yılbaşına göre TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 27 civarında.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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