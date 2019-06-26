Dolar/TL seçimlerin geride kalması ve Fed'in gevşeme sinyalleriyle aşağı yönlü trendini sürdürse de dış politikadaki gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle 5.75 - 5.85 arasında iki yönlü dalgalanmayı sürdürüyor.

S-400 ve olası ABD yaptırımlarının fiyatlandığı piyasada önceki gün hükümet yetkililerinin artık teslimatları beklendiklerini açıklaması ve ABD cephesinden gelen cevap dün günün ilk bölümüde öne çıkmıştı.

ABD'nin NATO temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmemesi durumunda, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının uçuşuna ya da üretimdeki ortaklığına izin veremeyeceğini açıkladı.

Bu gelişmeler sonrası kurda yukarı yönlü hareket görüldü ve dolar/TL 5.83'e geldi ancak öğleden sonra tekrar 5.76'lara inildi. 26 Haziran sabahı kur 5.80 bandında dalgalanıyor. ABD ve İran arasında tırmanan gerilim sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti ve 66 doları aştı. Altın ise 1430 dolar üzeri zirvesinden yeniden 1400 dolara çekildi.

Geri çekilmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Güvenlik ihtiyaçları konusunda farklı tedarik seçeneklerine de kapılarımız daima açık olmuştur" ifadesi ve ABD konsolosluk çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün serbest bırakılması etkili oldu. İşlemciler bu gelişmelerin piyasada ABD'den gelecek CAATSA yaptırımlarının hafif olabileceği şeklinde pozitif fiyatlandığını belirtiyor.

Piyasalarda yön belirleyici olarak ABD Türkiye ilişkileri yakından takip edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın Haziran sonunda G20 zirvesi kapsamında Japonya'da gerçekleştirecekleri görüşme bekleniyor.

Bununla birlikte, Fed'in yıl sonundan önce iki kez faiz indirimi yapabileceği sinyali vermesi ardından başlayan doların zayıflama trendi dün Powell'ın bekleme modunda olduklarını belirtmesi ve bazı Fed yetkililerinin 50 baz puanlık indirim beklentisinden dönmesiyle tek indirim tartışmalarını da gündeme getirdi. Hafta başında 95 puanlara inen dolar endeksi yeniden 96 üzerinde.