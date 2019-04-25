Dolar kuru dün ABD'nin İran yaptırımları nedeniyle 8 ülkeye tanıdığı ithalat muafiyetini kaldıracağını açıklamasıyla, petrol fiyatlarına bağlı olarak yükseldi.

Piyasaların kapalı olduğu dönemde 5.80 - 5.85 arasında el değiştiren dolar/TL 5.89'u aşarak gün içerisinde 15 Ekim'den bu yana en yüksek gün içi seviyeyi gördü.

Dolar endeksi de ABD'den gelen iyimser ilk çeyrek rakamlarıyla değerlendi ve 95 - 97 puan arasındaki hareketini kırararak 100 seviyesine doğru hareketine başladı. Dün 97.66'da olan dolar endeksi (DXY) bugün 98 puan üzerinde.

Tüm gelişmekte olan ülke paraları haberlerle birlikte düşerken TL cephesinde ABD ile ilişkiler ve İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin satış baskısı yaratmaya devam ediyor.

Piyasalar S-400 konusunu ve YSK'nın incelediği itirazlara ilişkin kararları izlemeye devam ederken bugünün gündemi Merkez Bankası'nın faiz kararı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bugün toplanarak şu an yüzde 24 olan politika faizine ilişkin kararını açıklayacak.

25 Nisan günü dolar kuru, TCMB'nin faiz kararı öncesi 5.8870 TL'den el değiştiriyor. Euro 6.57 ve sterlin de 7.60 TL'den işlem görüyor.

FED'in yıl başında şahin duruştan güvercine geçerek faiz artırmayı ve bilançoyu daraltmasıyla borsalar yeniden yükselişe geçmiş ve dolar bir nebze gevşeyerek gelişen ülke piyasalarında da faiz indirimi bekleyişi başlamıştı.

Analistler sene başında TCMB'nin enflasyonda ciddi bir düşüş gördüğü takdirde yılın ikinci çeyreğinde 600 baz puana kadar faiz indirimi belirtiyordu ancak Bloomberg HT'nin yaptığı son ankete göre beklenti 400 baz puana kadar indi. Reuters anketindeki beklenti ise 250 baz puan. Bugünkü PPK toplantısında ise faiz indirimi öngörülmüyor ve politika faizinin yüzde 24'te kalacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, kurda dün itibarıyla yukarı yönlü hareket gördüklerini belirterek, Fitch'in döviz rezervlerinin gerilemesi ve seçim belirsizliğine atıfta bulunduğu değerlendirmesinin TL'yi baskıladığını söylüyor. Değerlendirmede dikkat çekici bir diğer nokta da TCMB'nin politika faizini gevşetecek pek alanı olmadığının vurgulanması.