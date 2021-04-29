Dolar Fed sonrası yatay

Dola kuru dün 8.20 bandında yatay hareketinin ardından akşam Fed'in faiz kararı sonrasında da benzer seyrini korudu. Fed'in beklentilere paralel olarak faizleri değiştirmemesi ve varlık alımlarına yönelik programın değişmeyecek olması piyasaları yükseltirken dolarda kısmi değer kaybı görüldü.
Euro/ dolar paritesi, Fed Başkanı Powell'ın güvercin açıklamalarının ardından 1.21 üzerine çıkarken gelişen ülke paraları da kısmi değer kazandı.
Dolar/TL karar sonrası 8.20 altının test etti ancak kalıcı olamadı. 29 Nisan sabahı dolar kuru 8.2085'te.
Piyasalarda bugün TCMB'nin enflasyon raporu ve ekonomik güven endeksi izlenecek.
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