Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDövizDolar son dakika! Dolarda gözler ABD ve Powell'da! 6 Eylül dolar kuru

Dolarda gözler ABD ve Powell'da

HABERTURK.COM

Dolar kuru, yoğun veri gündeminden beklenenden iyi gelen rakamlarla dayandığı 5.85 seviyesinden 5.65 - 5.70 bandına geriledi. Haftanın son gününde gözler dışarıda olacak. Euro bölgesinde 2. çeyrek büyüme rakamları ve ABD'de ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışı istihdam verisi izlenecek. Akşam saatlerinde, TSİ 19:30 civarında FED Başkanı Jerome Powell'ın konuşması bekleniyor. 6 Eylül'de dolar 5.69'dan el değiştiriyor

dolar

Dolar/TL, beklenenden iyi gelen büyüme ve enflasyon verisi sonrası indiği 5.65 - 5.70 bandı arasındaki iki yönlü hareketini sürdürüyor.

Türkiye özelinde Suriye cephesindeki jeopolitik riskler, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ilişkileri izlenirken meclisteki bütçe görüşmeleri bekleniyor.

Haftanın son gününde gözler küresel gelişmelerde olacak. Euro bölgesinde 2. çeyrek büyüme rakamları ve ABD'de ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışı istihdam verisi izlenecek. Akşam saatlerinde, TSİ 19:30 civarında FED Başkanı Jerome Powell'ın Zürih'te katılacağı toplantıdaki konuşması ve para politikasına yönelik söylemleri izlenecek.

6 Eylül günü dolar 5.6954 ile başlıyor, euro ise 6.29'da. Gram altın fiyatı 280 lira altına gerileyerek 277 TL'den el değiştiriyor.

 

Piyasalar gelecek hafta TCMB'nin faiz kararını izleyecek. Ağustos ayı enflasyonunun beklentiden düşük gelmesiyle TCMB'nin faiz indiriminde daha rahat davranabileceği değerlendiriliyor.

JP Morgan 12 Eylül toplantısında 125 baz puan olan beklentiyi 275 olara revize ederken, yıl sonuna kadar olan indirim beklentisini de 275 baz puandan 400 baz puana çekti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı konuşmada, "Faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Şu anda yeniden faizde düşüş başladı, enflasyon da düştü. Politika faizi daha da düşecek." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "2020 ile ilgili bir büyüme oranı veriyorum, ona kilitleneceğiz, büyüme oranını kesinlikle yüzde 5 olarak planlayacağız." demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar son dakika! Dolarda hareketlilik sürüyor! 5 Eylül dolar kuru
DÖVİZDolarda hareketlilik sürüyor
Faiz indirim beklentilerine rağmen dolar neden düşüyor?
DÖVİZTürk Lirası'nın tek riski
Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta yükseldi
DÖVİZReel efektif döviz kuru endeksi ağustosta yükseldi
Dolar son dakika! Dolar sert düşüşünü sürdürüyor! 4 Eylül dolar kuru
DÖVİZDolar sert düşüşünü sürdürüyor
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı
DÖVİZFinansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı ...
Dolar son dakika! Dolar sert düştü! 3 Eylül dolar kuru
DÖVİZDolar sert düştü
Dövizle kredi çekti, sonra TL'ye dönmek istedi Yargıtay davanın reddine karar verdi - haberler
DÖVİZDövizle kredi çekenler için flaş karar
Dolar son dakika! Dolar büyüme verisiyle düştü! 1 dolar kaç lira? 2 Eylül dolar kuru
DÖVİZDolar/TL büyüme verisi sonrası düştü
Dolar son dakika! Dolar haberler sonrası hareketli! 29 Ağustos dolar kuru
DÖVİZDolar, artan haber akışıyla hareketli
Dolar son dakika! Dolarda düşüş başladı! 28 Ağustos dolar kuru
DÖVİZDolar düşmeye başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X