Dolar 5.65 - 5.75 arasındaki dar bantta haber akışına göre dalgalanmayı sürdürüyor. TÜİK'in açıklandığı enflasyon verilerine göre hem tüketici hem üretici enflasyonun tek haneye düşmesiyle dolar/TL de iki yönlü dalgalandı.

Yıllık enflasyon baz etkisiyle 5 puanın üzerinde gerileyerek Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye gelirken ekonomistler, Merkez Bankası'ndan yavaşlayan hızda faiz indiriminin devamı bekliyorlar.

Bazı bankacılar enflasyonun tahminlerin altında kalmasının TCMB'nin bu ay yapacağı toplantıda beklentilerin üzerinde indirim yapma riski oluşturduğunu belirtiyor ve TCMB'nin 100-150 bp civarındaki beklentiden daha yüksek bir indirim yaparak alanının kullanabileceğini vurguluyor.

Düşen petrol fiyatları, iyi gelen enflasyon verisi sonrası TL'de net bir değerlenme görülmemesinin nedeni olarak gelecek ay yüzde 8 civarına inebilecek enflasyonla birlikte yüksek montanlı indirim ihtimali gösteriliyor.

27 Eylül haftasında da yurtiçi yerleşiklerin döviz alımı sürerken, Merkez Bankası verilrine göre 193.7 milyar dolar ile tarihi zirvesine çıktı.

4 Eylül günü dolar/TL 5.6926 ile başladı.

Yurt içi piyasalarda önemli bir veri ve haber akışı bulunmazken dışarıda ABD tarım dışı istihdam, saatlik ücretler, işsizlik verisi ve bazı FOMC üyelerinin konuşmaları ön planda.

Piyasalar bir yandan Suriye başta olmak üzere jeopolitik riskleri ve küresel ticaret savaşlarına dair atılan adımları izlemeyi sürdürüyor