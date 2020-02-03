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Dolar/TL üzerinde jeopolitik gelişmelerin ve küresel piyasalarda koronavirüs endişelerin yarattığı baskı devam ederken kurda bugün izlenecek en önemli veri TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisi ve hafta içerisindeki Hazine ihaleleri olacak.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklenti ortalaması yüzde 1,14 olurken bu doğrultuda yıllık enflasyonun yüzde 11,92'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen hafta 5.95. - 5.9860 arası dar bantta dalgalanan kurda, piyasalar için en önemli risklrden biri olarak koronavirüs öne çıkıyor ancak virüsün kontrol altına alınabileceğine dair beklentilerin artması, küresel satış baskısının azalması, petrol fiyatlarının düşüyor olması TL'nin pozitif ayrışmasına neden oluyor.

Türkiye'nin 5 yıllık dolar CDS verisi düşerken, gösterge faiz yüzde 10 bandında, son 3 yılın en düşük seviyesinde dalgalanıyor. 3 Şubat sabahı dolar/TL 5.98 ile yatay bir başlangıç yaptı. Euro 6.60 üzerindeki seyrini sürdürürken spot altın fiyatı 1580 dolara geriledi. Gram altın fiyatı 303 TL seviyesinde

Küresel bazda ise bugün başta Çin ve ABD olmak üzere açıklanacak PMI verileri ön planda.

Çin piyasaları koronavirüs nedeniyle uzayan tatilin ardından yeniden açıldı ve yüzde 9'a varan kayıplar var. Yuan da dolar karşısında gerileyerek güne başlarken PMI verisi de beklentinin altında geldi. Çin Merkez Bankası ise piyasaya müdahale ederek 20 milyar doların üzerinde likidite enjeksiyonu yaptı.



