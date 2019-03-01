Dolar kuru birkaç haftadır sıkıştığı 5.25 - 5.35 aralığındaki hareketine devam ediyor. Kur, hafta başında 5.30 altına indikten sonra haftanın son gününde 5.35 üzerini yoklamaya başladı.
ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde yüzde 2.6 büyümesinin başta faiz ve bilanço daraltma kararı olmak üzere Fed'in sabır vurgusu yaptığı ve bekleyip izleyeceğini söylediği para politikasını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.
Analistler birkaç gündür sığlaşan piyasalarda ABD'de faizlerin bu seviyelerde duracağı hatta bir indirim yapılacağı beklentisinin fiyatlandığını belirtiyordu.
Dolar karşısında TL'nin de dahil olduğu gelişen ülke para birimlerini negatif etkileyen unsurlar arasında ABD tahvillerindeki hareketle dolar endeksinin yükselmesi, Pakistan - Hindistan gerilimi ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın "Washington ve Pekin pahalı bir ticari savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapsalar bile, ABD'nin Çin mallarına yıllarca vergi koyma tehdidini sürdürmesi gerekecek." demeci etkili oldu.
1 Mart sabahı dolar kuru 5.3455 liradan el değiştiriyor. Euro 6.08 TL'de, sterlin ise 7.09'da.
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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in dünkü "2019-2020 Makro Ekonomik Görünüm" güncelleme raporunda Çin'de önümüzdeki dönemde ekonomik büyümenin son "birkaç on yıllık" dönemin en yavaş seviyelerine gerileyebileceğine işaret edildi. Ve Türkiye ile Arjantin'de ise resesyonun görülebileceği öngörüsü yer aldı. Türkiye için yüzde 2 küçülme tahmini yapıldı.
TCMB'nin sıkı para politikasının Türk Lirası'ndaki volatiliteyi azalttığı belirtilirken, enflasyon başta olmak üzere şartların oluşması durumunda nisan ayı sonrası faiz indirimi beklentisi içeride öne geçiyor.
Türkiye'de yerleşik hanehalkı ise döviz varlıklarını artırma eğilimi göstermeyi sürdürüyor. Bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları yaklaşık beş aydır, her hafta aralıksız artış gösterirken, 102.9 milyar dolara ulaşan birikim tarihi zirveye de oldukça yaklaştı.
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