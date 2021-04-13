Dolarda iki kritik gündem

Dolar kurunda, perşembe gün, yapılacak TCMB PPK toplantısının öncesinde iki kritik gündem maddesi izleniyor.
Yurt içinde gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında olacak. Dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararlarının ardından, son dönemde rekor kıran vaka sayılarının ardından Kabine yeni önlem alınıp alınmayacağı konusunu masaya yatıracak.
Kabine toplantısı saat 15.00'da başlayacak, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun vaka sayılarının düşürülmesi için Kabine toplantısında "kapsayıcı öneriler" sunacağını söylemişti.
Yurtdışında ise ABD enflasyon verileri öne çıkıyor. ABD'de tüketici son 5 aydır düzenli olarak artarken tahvil faizleri de yükselerek dolar endeksini yukarı taşımıştı. Tüketicilerin Mart ayındaki enflasyon beklentisi 7 yılın en yüksek seviyesinde. ABD'de üretici fiyatları son 9 yılın zirvesine çıkmıştı
13 Nisan sabahı dolar kuru bu gelişmeler öncesinde 8.15 seviyesindeki yatay hareketini sürdürüyor. Euro 9.70, gram altın fiyatı ise 453 TL'de.
Küresel piyasalarda ise verilerin beklentileri aşması ve ABD Başkanı Powell'ın söylemleriyle risk iştahı yükselirken S&P 500 rekor kırdı.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, koronavirüs salgınında sona gelinmediğini belirterek, para politikasını destekleyici olmaya devam etmesi gerektiğini yineledi. ABD'de federal bütçe açığı Mart ayında rekor seviyeye çıktı
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