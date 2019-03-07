Dolar kuru, Merkez Bankası'nın beklentilerine paralel faiz kararı sonrası 5.36 seviyesine kadar gerilese de ardından kademeli bir artışla 5.45'i test etti.

Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutarken, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağını söyleminde değişikliğe gitmedi.

PPK metninde, "İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" görüşüne yer verildi.

Bankacılar, metnin piyasa dostu olduğunu belirtirken, nisan ayı için bir faiz indirimi yapabileceğine yönelik söylem olmadığını belirtirken, TL'deki düşüşü ABD - Türkiye ilişkileri ve küresel ölçekte gelişmekte olan ülkelerden fon çıkışına bağlıyor. TCMB'nin duruşunun ise daha yukarı hareketi baskıladığı görüşü hakim.

Fed kararıyla birlikte gelişen ülkelere para akımı artarkan, şu an söz konusu ülkeler için kötümser bir senaryo çizildiği, Türkiye özelinde de yatırımcıların ekonomideki yavaşlama karşısında seçim nedeniyle atılan genişlemeci politikadan çekindiği belirtiliyor.

Türk Lirası, dün Güney Afrika randı ve Brezilya reali ile birlikte dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Dolar kuru 7 Mart'ta 5.43 civarında dalgalanıyor. Euro da 6.15 üzerinde seyrediyor.

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Piyasalar, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın kararını ve S-400 füze sistemi alımı sonrası ABD ile ilişkileri de yakından izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı bir programda yaptığı açıklamada "S-400 konusunda bu işi bitirdik biz. Kredi şartlarından, ortak üretime varıncaya kadar bunlar konuşuldu, anlaşıldı, imzalar atıldı, bitti. Geri dönüş asla olamaz." dedi ve belki "S-500'e gireceğiz." dedi.

S-400 yerine ABD'nin önerdiği Patriot konusuna da değinen Erdoğan, "Patriotları Obama döneminde konuştuk. Sayın Trump'la konuştuk. Biz hala verebiliyorlarsa verin dedik. Şartlar, kredi, ortak üretim uygunsa tabii. Ortak üretim, teknoloji, kredi şart. Ben size vereyim ama anahtar bende olsun, kusura bakma. Böyle bir şey olmaz, bunlar tarih oldu." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün yapılan açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulayacaklarını belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi, Rusya'dan S-400 satın alması durumunda F-35 programına katılımının yeniden değerlendirilmesine neden olacağı ve gelecekteki diğer potansiyel silah transferini riske sokacağı konusunda açıkça uyardık." demişti.