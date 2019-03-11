Dolar/TL, geçen hafta S-400 kaynaklı ABD - Türkiye ilişkilerinin gerilmesi ihtimali ve dolar endeksinin küresel olarak dğer kazanıp 97.70 puana kadar çıkmasıyla 5.47 üzerini test etti.
TCMB'nin sıkı para politikası vurgusu ve Güney Afrika randındaki toparlanma TL'ye yararken, ABD'de beklentiden kötü gelen tarım dışı istihdam ile kur 5.42'lere indi.
TCMB'nin veri odaklı bir politika izleyeceğini vurgulamasının ardından piyasaları veri açısından yoğun bir gündem bekliyor. Dolar kuru, 11 Mart günü 5.44'lü seviyelerde güne başladı. Euro ise dolar karşısında değer kaybıyla paralel olarak 6.1150'de.
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PİYASALARIN İZLENECEĞİ VERİLER
Bugün açıklanacak son çeyrek büyüme (gayri safi yurt içi hasıla verisi) rakamıyla Türkiye'nin 2018 performansı belli olacak. Ekonomistler son çeyrekte yüzde 3 civarında bir daralma bekliyor. Dolar kurunun 7.24'ü gördüğü bir önceki çeyrekte büyüme yüzde 1.6 olmuş ancak mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırıldığında yüzde 1.1 daralma meydana geldi.
Yarın belli olacak cari açık ve perşembe günü açıklanacak 2019 yılının ilk çeyreğindeki büyüme rakamı için önemli göstergelerden biri olan sanayi üretimi ve cuma günü duyurulacak Aralık ayı işsizlik rakamı de piyasaların odağında.
ABD ile yaşanan S-400 gerilimi ve jeopolitik risklerin yanı sıra dışarıda ise Brexit sürecinde yaşanan gelişmeler, ABD ve Euro bölgesindeki enflasyon verisi takip ediliyor.
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