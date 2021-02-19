Dolarda son durum

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Dolar kuru, 6.90 - 7 TL arasındaki sınırlı hareketine dünkü TCMB faiz kararının ardından da devam etti. TCMB PPK toplantısından beklentilere paralel şekilde politika faizinin değiştirilmemesi ve yüzde 17'de sabit tutulması kararı çıktı.

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın daha önce ifade ettiği para politikasında sıkı duruşun uzun bir müddet indirilmeyeceği ibaresi ise PPK metnine girdi.

Metinde, "2021 yılsonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir. " ifadeleri kullanılırken Türkiye'nin dolar cinsi tahvillerinde kazanımlar arttı.

19 Şubat sabahı ise dolar kuru 6.98 seviyesinde. Euro 8.45'in hemen altında işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise düşüş sürüyor. Altının onsu 1767 dolara kadar inerken gram altın fiyatı 400 TL altına inerek 396 TL oldu.

Piyasalarda bugün Fed'in para politikası raporu izleniyor