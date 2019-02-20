Dolar/TL, 5.28 ile başladığı haftanın ilk iki gününde ciddi bir bozulma olmasa da yukarı yönlü bir seyirle başladığı haftada yeniden 5.30 seviyelerinin üzerini gördü.

Kur, dün akşam dolar endeksinin gevşemesiyle birlikte yeniden 5.28'li seviyelere inerek dengelendi. Euro ise dolar karşısında paritenin 1.13'ü aşmasıyla yeniden 6 liranın üzerinde el değiştiriyor.

Piyasalarda bu hafta öncelikle Fed'in toplantı tutanakları ve mali politikaya dair başta bilanço daraltmaya ilişkin kararı olmak üzere ipuçları aranacak. Suriye konusu, jeopolitik gelişmeler, ABD ile ilişkiler ve S-400 düze alımlarıyla ilgili yansımalar da takip ediliyor.

Öte yandan, geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu teyit eden S&P, bir de telekonferans yaptı ve bankaların durumu ile TL'deki gidişata değinildi.

Standard & Poor's Türkiye'de geri dönmeyen ve yeniden yapılandırılan kredilerden oluşan sorunlu kredi oranının yüzde 10-15 seviyesinde olduğunu tahmin edildiğini belirtti ve bankalara dair sistematik risk mali pozisyonu zayıflatır şekilde artarsa not inebilir dendi.

Sorunlu kredi oranının temel senaryoda daha da yükselebileceğini söyleyen analistler Türkiye'nin cari açığındaki azalmanın ekonominin dengelenmesi olarak niteleyemeyeceğini ve inişe şahit olunduğuna dikkat çekti.

S&P tarafından düzenlenen telekonferansta sorulara cevap veren analistler, 2019'da TL'nin değerinde tek seferde gerçekleşecek bozucu bir değer kaybı beklemediklerini, ancak kurun uzun vadeli ortalamaları tekrar yakalamasının uzun süre alacağını düşündüklerini vurguladı.