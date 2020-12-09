Dolarda gözler AB zirvesinde

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Dolar/TL 7.8 etrafında genel olarak yatay bir seyir izlerken piyasada Merkez Bankası'ndan ay sonunda 100-150 baz puan faiz artışı yapabileceğine ilişkin beklentiler kuvvetlendi.

Piyasada ayrıca Perşembe günü gerçekleşecek AB zirvesinden ve ABD'de başkan değişimi ile birlikte yeni bir yaptırım olasılığı da takip ediliyor. Trump, Türkiye'ye CAATSA yaptırımı öngören tasarıyı veto edeceğini açıkladı.

Bankacılar gelişmelerin TL'de satış baskısı yarattığını ancak bunun şimdilik sınırlı kaldığını belirtiyorlar. Dolar/TL geçen hafta beklentilerin üzerinde artış gösteren enflasyon verisiyle 7.9'u aşsa da haftayı 7.8 seviyelerinde tamamlamıştı. Kur önceki gün yaptırım endişeleriyle 7.87'ye kadar yükseldi. Ancak bu yükseliş de kalıcı olmadı.

9 Aralık günü dolar 7.8185 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatları da ons cephesinde 1850 üzerinde, gram altında ise 465 TL bandında yatay.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da dün Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde de fiyat istikrarına yönelik bütün araçları bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Tüketici enflasyonu Kasım'da aylık yüzde 2.3, yıllık yüzde 14.03 ile beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın veri sonrası "fiyat istikrarı için, para ve maliye politikasının eşgüdümle" kullanılacağı açıklaması sonrası ise veri öncesi seviyelerin de altına geriledi.