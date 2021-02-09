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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDövizDolar son dakika! Dolarda son durum - 9 Şubat döviz kuru
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Dolarda son durum

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın sözlü iletişimle sıkı para politikasını uzun süre sürdüreceğini belirtmesi ve yerellerin döviz alımının durmasıyla düşmeye devam ediyor. TL diğer gelişen ülke paralarından pozitif ayrışırken, 9 Şubat itibarıyla dolar 7.07'den el değiştiriyor

Dolar son dakika! Dolarda son durum - 9 Şubat döviz kuru
HABERTURK.COM

Merkez Bankası'nın (TCMB)faizleri uzun süre sıkı tutacağı söylem ve faiz indirimlerinin bu yılın büyük bölümünde öngörmediklerini eklemesiyle birlikte TL'de değer kazancı sürüyor.

Erken bir faiz indirimi yapılmayacağı söylemleri ile Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS'ler de 300 baz puanın altına gerilemiş durumda.

Dolar/TL de iki hafta önce 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırdıktan sonra geçen hafta da dolar karşısında yaklaşık %3.5 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

9 Şubat sabahı dolar/TL 7.07'den el değiştiriyor. Euro 8.54, gram altın ise 418 TL'de.

Analsitler TL'nin iki haftada yüzde 5 değer kazancıyla pozitif ayrılmasına dikkat çekerken yabancıların yoğun ilgisinin önemine vurgu yapıyor. Yerlilerin de dövize ilgisinin azaldığını belirten analistler TCMB'nin rezerv birikimine döviz alım ihaleleri ile başlamasının sürpriz olmayacağı görüşünde.

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