Dolarda son durum

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Dolar kuru 8.70 bandında başladığı 5 Temmuz haftasında dalgalı bir seyir izleyerek 8.63 - 8.73 arasında hareket etti. Enflasyon verisiyle başlanan haftada ABD kaynaklı küresel haber akışı dolardaki dalgalanmanın ana nedenlerini oluşturdu.

Tahvil faizlerindeki sert düşüş, Fed tutanaklarında üyelerin varlık alma programının azaltılmasına yönelik fikir birliğine varamadığının görülmesi haftanın diğer gündem maddeleriydi. Fed tutanakları sonrası borsalar düşerken dolar endeksi değer kazandı ancak tahvil faizlerinde de sert düşüşler görüldü.

Haftanın son işlem günü olan 9 Temmuz'da ise mayıs ayında ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklanacak. ABD tahvil piyasası ve aşılamaya yönelik haberler de izlenecek.

Cari işlemler dengesi Nisan ayında 1,71 milyar dolar açık verirken, 12 aylık açık 32,74 milyar dolar olmuştu.