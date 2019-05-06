Dolar/TL haftaya Donald Trump'ın beklenmedik çıkışıyla yükselişte başladı. 90 gündür süren ticaret savaşındaki ateşkesi yeni ek gümrük vergileriyle bozan Trump sonrası Asya piyasaları gerilerken dolar kuru 5.9950'ye kadar çıktı.

Trump, gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çin, 10 aydır ABD'ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor. Bu yüzde 10 da cuma günü yüzde 25'e çıkacak. Çin'den gelen 325 milyar dolar değerindeki diğer ürünler halen vergilendirilmiyor ancak yakında yüzde 25 olacak. Bize ödenen vergilerin Çin tarafındaki karşılığının çok az olduğunu düşünüyorum. Çin ile olan ticaret anlaşması halen devam ediyor ancak müzakere etmeye çalıştıkları için süreç çok yavaş devam ediyor. Buna hayır diyorum" yorumunu yaptı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019

Trump'ın açıklaması sonrası Çin CSI endeksi ilk etapta yüzde 6 üzerinde kayıp yaşadı. Şangay SHCOMP yüzde 5 üzerinde ekside. Hong Kong yüzde 3 üzerinde, MSCI Asya çıkışlı Japonya Endeksi yüzde 1.5, Avustralya piyasaları yüzde 1, S&P 500 vadeli işlemler yüzde 2 civarında düştü.

Trump'ın yaptığı açıklamaların hafta boyunca küresel risk iştahına etkileri izlenmeye devam edilecek

Dolar/TL ise gece illikit piyasada 5.96'lardan 5.9950'ye kadar yükseldi. 6 Mayıs günü dolar kuru 5.9890 TL'den el değiştiriyor.

YSK KARARI BEKLENİYOR

Geçen hafta içeride enflasyon verisi, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu ve Fed kararıyla yoğun veri akışının ardından 5.95 üzerinde sınırlı bir dalgalanmayla haftayı kapatmıştı ancak asıl belirleyici olan petrol fiyatlarındaki kısmi düşüş olmuştu.

Bir ara 75 dolar üzerine çıkan brent petrolün varili hafta sonu 70 doların biraz üzerindeydi. Brent petrol bugün yüzde 1 üzerinde kayıpla 69 dolara kadar indi.

Türkiye'deki piyasalar için Trump'ın sürpriz çıkışının ardından bugün açıklanması beklenen YSK'nın İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin kararı izleniyor. ABD ile ilişkiler, S-400 konusu ve jeopolitik riskler de diğer gündemler.

Dış piyasalarda ise euro bölgesindeki PMI verileri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Toplantı tutanakları, Çin'in dış ticaret verileri, Fed'in para politikasındaki öncü gösterge olan ABD çekirdek enflasyon verisi, Fed Başkanı Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşma takip edilecek.