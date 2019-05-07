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Dolar/TL YSK'nın yeniden seçim kararı sonrası hareketli

HABERTURK.COM

Dolar/TL dün Trump'ın ticaret savaşlarında ateşkesi rafa kaldırmasıyla 9 ay sonra 6 lira üzerine çıkmasının ardından YSK'nın İstanbul kararıyla bir kademe daha yükseldi. YSK'nın İStanbul seçimlerini yeniletme kararıyla akşam sığ piyasada dolar kuru 6.15 TL, euro da 6.85 TL'yi görse de kalıcı olmadı. Dolar satışlar sonrası 7 Mayıs sonrası 6.10 üzerinde, euro 6.80, sterlin ise 8 TL üzerine çıktı. Bugün Japonya, Güney Kore ve Tayland piyasaları uzun bir tatilin ardından açıldı. Piyasalarda ticaret görüşmeleri ve jeopolitik riskler izlenmeye devam ediyor

dolar

Dolar/TL ve euro, Donald Trump'ın 350 milyar dolarlık Çin ürünlerine cuma günü ek gümrük vergisi koyacağını söylemesiyle dün hareketliydi.

Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünya borsalarında satışlar geldi. Borsa İstanbul'un kaybı yüzde 2'nin üzerine çıktı. Gelişmekte olan ülke paraları dolar karşısında değer kaybederken dolar/TL, Rahip Brunson'ın tahliyesi öncesindeki 6 lira seviyesini aştı ve son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Euro da 6.75 üzerine zıpladı.

Dolar kuru gün boyunca sınırlı dalgalandıktan sonra, piyasaların kapanmasının ardından gelmesine rağmen YSK kararıyla kur yeniden yukarı tırmandı ve 10 kuruşluk bir artışla. 6.15 TL'yi aştı. Euro 6.90'ları gördü.

7 Mayıs sabahı dolar bir nebze gevşese de halen 6.10 TL, euro 6.85 ve sterlin 8 TL üzerinde işlem görüyor. Bugün 30 Nisan'dan bu yana tatil olan Japonya piyasasının yanı sıra Güney Kore ve Tayland piyasası da açıldı.

Hatırlanacağı üzere YSK dün akşam, bazı sandık kurulllarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve seçim sonuçlarının etkilendiği gerekçesiyle nedeniyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine karar verdi.

YSK'nın dün açıkladığı yazılı kararda, 17 Nisan'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline ve yeni seçiminin 23 Haziran'da yapılmasına oy çokluğu ile karar verildiğini duyurdu.

Piyasalarda gözler yeniden seçim sürecine ve iç siyasete dönerken, TÜSİAD ''31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir.'' mesajını paylaştı.

Türkiye özelinde Merkez Bankası döviz rezervleri, ABD ile ilişkiler, S-400 konusu ve jeopolitik riskler de piyasadaki diğer gündem maddeleri.

Dışarıda ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Toplantı tutanakları, Çin'in dış ticaret verileri, Fed'in para politikasındaki öncü gösterge olan ABD çekirdek enflasyon verisi, Fed Başkanı Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşma takip edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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