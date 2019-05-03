Enflasyon öncesi dolarda son durum

Dolar/TL dün Fed kararının ardından sabah saatlerinde yukarı yönlü hareket etse de İstanbul seçimlerine yönelik açıklamalara ve belirsizliğin sürmesine rağmen petrol fiyatlarındaki düşüşle 6 seviyesinin hemen altında sakin bir seyir izledi. Dolar kuru dün 5.9645 ile kapandı.

Piyasalarda bu hafta yoğun veri akışı sürüyor. Gözler ilk olarak TÜİK'in açıklayacağı nisan ayı enflasyon rakamlarında. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini güncellemezken, piyasalar nisan ayında yüzde 2 üzerinde aylık, yüzde 20 üzerinde de yıllık TÜFE öngörüyor.

TL, yılbaşından bu yana yüzde 11 değer kaybederken, 3 Mayıs günü dolar kuru 5.97 seviyesinden el değiştiriyor.

Öğleden sonra izlenecek veriler arasında ABD tarım dışı istihdam verileri öne çıkıyor. Akşam saatlerinde ise Fitch'in Türkiye raporu bekleniyor.

Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında tutan Fitch Ratings'in, Türkiye'nin 'BB' notunun ve 'negatif' görünümünün koruması bekleniyor.

Gün içerisinde petrol fiyatları, TCMB rezervleri, seçimle ilgili gelişmeler ve ABD ile ilişkiler de standart olarak izlenmeye devam ediyor.