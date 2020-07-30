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Dolar, yatırımcıların ABD'deki yükselen koronavirüs vakalarının ekonomiye olan etkileri konusundaki artan endişeleri ve mali destek paketi üzerinde Kongre'de hala uzlaşma çıkmaması nedeniyle iki yıllık dip seviyesine düştü.

Dolar üzerindeki baskı Fed'in dünkü faiz kararında para politikasını daha da gevşetmeye açık kapı bırakmasıyla devam etti. Dolar sepet kur karşısında 2018 ortasından beri en düşük seviyesinin yakınında, 93.344'te seyretti.

Öte yandan TL, piyasalarda negatif ayrışmayı sürdürüyor. 30 Temmuz sabahı dolar kuru 6.9790 seviyesinde, dün 8.20 üzerini gören Euro ise 8.1990'da. Altın fiyatları doların zayıflığı sonrası yükselmeye devam ediyor. Spot altın 1958 dolar, gram altın ise 438 TL'den el değiştiriyor

Dolar, Fed'in aşırı gevşek para politikasına gelecek yıllarda da devam edeceği beklentileri ve faiz oranlarını yükseltmeden önce enflasyonun daha önce belirtilenden daha yukarı çıkmasına izin verebileceği yönündeki spekülasyonlarla değer kaybetmekteydi.

Dolar bu ay euro karşısında yüzde 4.6, yen karşısında ise yüzde 2.7 değer yitirdi. Mayıs ortasından bu yana başlıca para birimleri karşısındaki kayıpları yüzde 7'yi buldu.