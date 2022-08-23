Dolar ve Euro'da son durum 0:00 / 0:00

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Geçen hafta Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık sürpriz faiz indiriminin ardından dolar/TL 18.10 liranın üzerine tırmanmıştı.

Dolar dün 18.13 liraya kadar yükselse de piyasa kapanışının ardından 18.08 liraya gerilemişti.

Dolar yeni güne ise 18.10 liradan başladı.

Şu ana kadar haftaya asıl damgasını vuran ise Euro/dolar paritesi oldu.

Euro/dolar dün 1'in altına gerilerken bu sabah itibarıyla 0.9917 ile 20 yılın en düşük seviyesinde işlem görmeye devam etti.

Euro'daki değer kaybında Rusya'nın 31 Ağustos-2 Eylül arasında Kuzey Akım boru hattından Avrupa'ya gaz akışını keseceğini açıklaması etkili oldu. Söz konusu kesintinin 3 günle sınırlı kalmayacağına dair endişeler yeni bir enerji krizi korkusunu körükledi.

Bunun yanında Fed'in beklenenden daha agresif bir şekilde faiz artırımlarına gidebilme ihtimali de doları güçlendirdi.

Bugün itibarıyla Euro 2022 genelinde dolar karşısında yüzde 13.5 değer kaybetti.

Euro güne 17.96 liradan başladı.