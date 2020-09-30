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Dün Yeni Ekonomi Programı açıklanmadan önce dolar 7.85 lirayı aşarak rekor kırmıştı. Daha sonra 7.80'in altına bir gevşeme yaşansa da bu seviyede kalıcı olmadı ve yeniden yükselişe geçti.

Dolar yeni güne 7.83 liranın üzerinde başladı. Dün kısa süreliğine 9.20'nin üzerine tırmanan Euro ise yeni güne 9.19 liranın üzerinde başladı.

Sabah saatlerinde ise dolar 7.77'ye, Euro ise 9.12 liraya çekildi.

Bugün açıklanacak veriler arasında ağustos ayı dış ticaret istatistikleri öne çıkıyor.

Dünyada ise koronavirüs salgını ve hükümetlerin salgınla ilgili aldıkları kararlar takip edilmeye devam ediyor. ABD'de yeni destek paketiyle ilgili gelişmeler kurda değişime yol açabiliyor.