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Dolar ve Euro rekor tazeledi! 8 Haziran güncel dolar TL ve euro TL ne kadar?

Dolar ne kadar, kaç TL? Haftaya yükseliş seyriyle başlayan euro TL ve dolar TL kuru geçtiğimiz gün yüzde 7 civarında değer kazanarak rekor kırdı. Yeni güne de yükselişle başlayan euro TL ve dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Peki, euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum...

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  • Dolar ve Euro rekor tazeledi! 8 Haziran güncel dolar TL ve euro TL ne kadar? Dolar neden yükseliyor?

    Dolar neden yükseliyor? Geçtiğimiz gün dolar TL kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket yeni günde de devam ediyor. Haftaya yukarı yönlü seyirde başlayan dolar TL ve euro TL dün yüzde civarında değer kazandı. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler "Dolar neden yükseliyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, dolar neden yükseliyor? Dolar bugün ne kadar kaç TL? İşte güncel rakamlar...
  • Dolar ve Euro rekor tazeledi! 8 Haziran güncel dolar TL ve euro TL ne kadar? Dolar neden yükseliyor?

    DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR? 

    28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden önce dolar 19.96 seviyesindeydi. Bugünkü yükselişle beraber seçim sonrasında dolar/TL'de yüzde 17.2'lik yükseliş yaşanmış oldu.

    #piyasa#88#

     

    Analistler dolar TL kurundaki yükselişi, özellikle seçim sürecinde serbest piyasa ile bankalarrası piyasa arasında kur seviyelerinin farklılaştığını, seçim sonrasında bu makasın kapanması olarak yorumluyor.

     
  • Dolar ve Euro rekor tazeledi! 8 Haziran güncel dolar TL ve euro TL ne kadar? Dolar neden yükseliyor?

    Uluslarası piyasalarda ise Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek haftaki faiz kararları bekleniyor.

    CME FedWatch Tool'a göre piyasa buhün itibarıyla Fed'in faizi sabit bırakacağına yüzde 65.6 ihtimal veriyor. 25 baz puanlık bir faiz artırımına ise yüzde 34.4 olasılık veriliyor. Eğer piyasa beklentisi gerçekleşirse Fed 10 toplantının ardından faiz artırımlarına ara vermiş olacak.

    ECB'nin ise 25 baz puanlık bir faiz arıtımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

    Bu gelişmeler ışığında doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi sabah saatlerinde yüzde 0.14 gerileyerek 103.96 seviyesine çekildi. Sabah saatlerinde Euro/dolar ise yüzde 0.15 yükselerek 1.07'nin üzerine çıktı.

     
  • Dolar ve Euro rekor tazeledi! 8 Haziran güncel dolar TL ve euro TL ne kadar? Dolar neden yükseliyor?

    DOLAR TL VE EURO TL REKOR KIRDI!

    Kurlarda seçim sonrası başlayan yükseliş bugüne de taşındı.

     

    Dolar/TL sabah saatlerinde 23.40, Euro/TL ise 25.50'nin üzerine çıkarak ile yeni tarihi zirvelerini gördü.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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