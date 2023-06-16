Kur ve faiz beklentisinde yükseliş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para Dolar ve faiz beklentisinde yükseliş! 2023 yıl sonu dolar beklentisi kaç?
ABONE OL

Kur ve faiz beklentisinde yükseliş

Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu kur (dolar) beklentisi 26.18 lira oldu. Mayıs ayında katılımcıların yıl sonu beklentisi 23.09 lira olarak açıklanmıştı. Mayıs ayında ay sonu politika faizi beklentisi yüzde 8.5 iken haziranda beklenti yüzde 17.56'ya çıktı. Bu, katılımcıların 22 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ortalama 900 baz puanlık bir artırım kararı alınmasını beklediği anlamına geliyor

Dolar ve faiz beklentisinde yükseliş! 2023 yıl sonu dolar beklentisi kaç?
HABERTURK.COM

Merkez Bankası (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 38 katılımcı ile gerçekleştirilen haziran ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

Buna göre katılımcıların, politika faizi olan TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8.50 iken, bu anket döneminde yüzde 17.56 olarak gerçekleşti.

Politika faizi şu anda yüzde 8.5 seviyesinde bulunuyor. Anket sonuçları katılımcıların 22 Haziran'da Merkez'den ortalama 9000 baz puanlık bir faiz artırımı beklediğini ortaya koydu.

Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi mayıs anketinde 23.09 TL iken, bu
anket döneminde 26.18 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 24.61 TL'den 28.99 TL'ye yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE HAFİF ARTIŞ

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37.17 iken, bu anket döneminde yüzde 38.55 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 29.84'ten yüzde 30.65'e çıktı.

2023 yılı GSYH büyüme beklentisi mayıs anketinde yüzde 3.7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8'e yükseldi. 2024 yılı büyüme beklentisi ise 4.6'dan yüzde 4.5'e geriledi.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalarda pozitif seyir
PARA Küresel piyasalarda pozitif seyir
Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
PARA Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Çalışan kesimleri enflasyona ezdirmeyeceğiz
PARA "Çalışan kesimleri enflasyona ezdirmeyeceğiz"
Son dakika: Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı
PARA Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TCMB rezervlerinde son durum
PARA TCMB rezervlerinde son durum
KKM'de yükseliş devam ediyor
PARA KKM yeniden vites yükseltti
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı
PARA ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
PARA 'Para, maliye politikasıyla finansal istikrar ...
Küresel piyasalarda Fed sonrası gözler ECB'de - Piyasa haberleri
PARA Küresel piyasalarda Fed sonrası gözler ECB'de
Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
PARA Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.