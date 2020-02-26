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Dolar yeni güne 6.15 liradan başladı

Dün 6.07-6.15 gibi geniş bir aralıkta hareket eden dolar/TL yeni güne de 6.1504'ten başladı. Piyasların gözü kulağı koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerde olmaya devam ediyor

dolar 16 şubat
HABERTURK.COM

Dün dolar/TL'de bir hayli dalgalı bir seyir kaydedildi. Salı gününe 6.12 liradan başlayan dolar önce 6.07'ye geriledi ardından 6.15'in üzerine tırmandı.

Dolar yeni güne de 6.1504'ten başladı.

GÖZLER KORONAVİRÜSTE

Bugün piyasaların gözü kulağı koronavirüs salgınıyla ilgili haber akışında olmaya devam edecek. Dünyadaki yayılma hızının yanında Türkiye'de herhangi birinde virüse rastlanması TL'de zayıflamaya yol açabilir.

Buna karşılık virüs için yapılan aşı çalışmalarında mesafe katedildiğinin açıklanması da gelişmekte olan tüm ülkelerle beraber Türk varlıklarında yükselişe neden olabilir. 

 

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