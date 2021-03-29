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Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesiyle dolar/TL'de büyük bir dalgalanma yaşanmıştı. 21 Mart Pazar günü düşük hacimli piyasada 8.47'yi gören dolar/TL geçen hafta genelinde 7.70-8.00 aralığında dalgalandıktan sonra, cuma günü yaşanan hızlı bir yükselişle haftayı 8.10'dan kapattı.

Bu yükselişte Merkez Bankası'ndaki değişimle beraber sıkı para politikasından vazgeçileceğine, yani yakın zamanda bir faiz indirimine gidileceğine yönelik beklenti sebep oldu. Yeni başkan Kavcıoğlu göreve gelir gelmez Para Politikası Kurulu'nun (PPK) takvimde belirlenen tarihten önce toplanmayacağını ve enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kavcıoğlu bugün de Bloomberg'de yayımlanan açıklamasında "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” açıklamasında bulundu.

PARİTE DE ETKİLİ

Para politikasında hızlı bir değişime gidilmeyeceğine yönelik bu beklentilere rağmen yeni haftada da şu ana kadar kurun ateşi sönmedi.

Dolar/TL bugün gün içerisinde 8.18 lirayı aştı. Bu yükselişte Euro/ Dolar paritesindeki yüzde 0.25'lik düşüş de etkili oldu.

BORSADA YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul'da ise geçen hafta başında yaşanan büyük düşüşün ardından bu haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi saat 14.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 1'lik artışla 1396 puana yükseldi. Merkez Bankası'ndaki değişiklikten önce endeks 1529 puan seviyesindeydi.

GRAM ALTIN KURLA YÜKSELDİ

Bugün altının ons fiyatı yüzde 0.4 gerilemeyle 1725 dolara düşse de kurun etkisiyle gram altında yükseliş yaşandı. Geçtiğimiz haftayı 450 liradan kapatan gram altın 453 liraya yükseldi.