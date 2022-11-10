Bitcoin ne kadar oldu, 1 Bitcoin kaç dolar?

Dolar dün akşam saatlerinde düşük hacimli piyasada son günlerde sık sık yaşandığı gibi 18.55 liraya geriledi.

Bugün sabah saatlerinde ise piyasa açılışında 18.60 liradan işlem gördü.

ENFLASYON BEKLENENDEN AZ ARTTI

Bugün gözler ABD'deki enflasyon verisine çevrilmişti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7.7 ile beklenenden az arttı. Önceki ay yüzde 8.2, bu ayki beklenti ise yüzde 7.9 idi.

Bu gelişmenin ardından dolar 18.56'ya geriledi.

Ons altın yüzde 1.3 yükseldi, gümüşte yükseliş yüzde 3'e ulaştı. ABD borsaları hızlı yükseldi. NASDAQ vadelileri yüzde 3.5, S&P 500 vadelileri yüzde 2.8 primli.

Enflasyon verisi Fed'in faiz kararlarında ana belirleyici olduğu için piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

FED'E YÖNELİK KARIŞIK BEKLENTİLER

Fed son 4 toplantısında da 75 baz puanlık faiz artırımına giderken aralık toplantısına dair beklentiler henüz netleşmiş değil. CME FedWatch Tool'da yer alan verilere göre bugün itibarıyla yüzde 52 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 48 ihtimalle ise 75 baz puanlık faiz artırımı fiyatlanıyor.