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Dolarda gözler Powell'da

Dolar güne 18.64 liradan başladı. Piyasalarda bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek

Dolarda gözler Fed Başkanı Powell'da
Dolarda son durum
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HABERTURK.COM

Piyasalarda Fed'e yönelik beklentiler etkili olmaya devam ediyor.

Dolar/TL dün 18.62'den 18.64'e yükselmişti. Dolar yeni güne de 18.64 liradan başladı.

Bugün piyasaların gözü kulağı Fed Başkanı Jerome Powell'ın Brookings Enstitüsü'nde yapacağı konuşmaya çevrilecek. Powell'ın konuşmasında para politikasına ilişkin olası sözlü yönlendirmeleri piyasaların seyrinde önemli bir rol oynayacak.

Bu sabah itibarıyla piyasalarda Fed'in aralıktaki toplantıda yüzde 68 ihtimalle 50, yüzde 32 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.

Son olarak St. Louis Fed Başkanı James Bullard dün yayımladığı makalede ekonomik büyümeyi kısıtlayacak düzeyde ek faiz artırımı çağrısında bulundu.

Yurtiçinde ise bugün 3. çeyrek büyüme verileri takip edilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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