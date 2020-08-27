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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole sempozyumundaki konuşması doları dalgalandırdı. Powell'ın açıklamaları sonrasında Bloomberg dolar endeksi 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Euro/Dolar paritesi 1.1875'e kadar yükseldi. Dolar/TL de gün içinde 7.30'lara kadar geriledi. Akşam saatlerinde ise 7.37 seviyesine yükseldi. Powell'ın açıklaması sonrasında 7.36'dan işlem gördü.

Fed, ABD'yi tam istihdama döndürmek ve enflasyonu daha sağlıklı seviyelere çıkarmak için agresif yeni stratejisini açıkladı.Fed enflasyonda ortalama yüzde 2'yi hedefleyecek, istihdam odağını artıracak.

Hafta başında 7.40 üzerine çıkarak tarihi rekorunu yenileyen dolar/TL, güne düşüşle başladı. Dün 7.3680'den kapanan kur, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın, gün içinde de Jackson Hole konuşması öncesi aşağı yönlü hareketine devam etti.Konuşma öncesi dolar küresel olarak değer kaybederken dolar endeksi yeniden 93'ün altına geriledi. 27 Ağustos sabahı dolar/TL 7.3590'dan ve Euro/TL 8.71'den işlem görürken, gram altın fiyatı ise 459 TL seviyesindeydi. Gün içerisinde 7.30'lara kadar gerileyen dolar kuru, akşam saatlerinde ise 7.37 seviyesine yükseldi. Euro/TL ise akşam saatlerinde 8.69'dan işlem gördü.