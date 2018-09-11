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Dolarda son durum

Merkez Bankası'nın perşembe günü yapacağı toplantıda faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerle gerileyen dolar kuru, yeni günde 6.46 TL'de hareket ediyor

11.09.2018 - 09:09 | Güncelleme:

Merkez Bankası'nın (TCMB) 13  Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın son iki  gününde düşüşe geçen dolar/TL bu hafta yatay bir seyir izliyor. Piyasalarda küresel gelişmeler ve Hazine ihalesi izleniyor. 

TL Cuma günü dolar karşısında yüzde 2'yi aşkın değer kazancı  ile en iyi performansı gösteren gelişmekte olan para birimi olurken, kur Cuma günü güne başladığı 6.60'lı seviyelerden  6.45'in altına sert gerilemişti. Dün 6.45 civarında yatay bir seyir izleyen kur bu sabah da  güne saat 0849'da  6.4570/6.4749 seviyesinden başladı. Sepet bazında TL aynı saatte 6.9771/6.9971, euro/TL ise  7.4972/7.5193 seviyesinde.

HAZİNE İHALESİ İZLENİYOR

İç piyasalarda bugün takip edilecek bir veri bulunmazken dışarıda ise Eylül ayına ilişkin Almanya ZEW eğilim endeksi
takip edilecek.  Öte yandan Hazine'nin iki yıl vadeli gösterge  tahvili yeniden ihracı da izlenecek gündem maddeleri arasında
yer alıyor. Siyasi gündemde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan  başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısı ardından yapılacak açıklamalar izlenecek. Piyasalarda ayrıca Suriye'de devam eden İdlib sürecinde  artan tansiyon, ABD Türkiye ilişkilerine ilişkin süreç, Çin-ABD gerilimi konuları da izlenmeye devam ediliyor. 

UZMANLAR 200 İLA 725 BAZ PUAN ARASINDA FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Reuters anketine göre TCMB'nin Eylül ayı PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 200 ile 725
baz puan arasında değişen bir oranda artırması bekleniyor.  Tahvil-bono piyasasında ise TCMB'nin faiz artış beklentilerine sert gevşeme sonrası yukarı yönlü bir seyir görülüyor. 8 Mart 2028 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin  bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 19.66 valörde son işlemde yüzde 19.95 oldu. 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta 240 baz puana varan düşüş kaydetmişti.

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Yorumlar 1
  • Misafir 38 dakika önce
    Herkes perşembeyi bekliyor üstad.
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