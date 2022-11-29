Dolarda son durum 0:00 / 0:00

AA

Dün 18,59-18,66 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 18,6280'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,6370'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 artışla 19,3350'den, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 22,3720'den satılıyor.

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamaları ile günü yüzde 0,6 artışla 106,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 106,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0370'ten işlem görüyor.

GÖZLER ÇİN'DE

Analistler, Çin'deki "sıfır Kovid-19" politikasının yavaş yavaş uygulamadan kaldırılabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırmasıyla küresel risk iştahının arttığını ve bunun da dolar talebini azalttığını bildirdi.

Bugünün veri gündeminde Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade eden analistler, Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5'in destek, 107 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini söyledi.