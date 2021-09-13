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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun son açıklamalarının etkisiyle perşembe günü dolar/TL 8.51'in üzerini görmüş ardından 8.43'e gerilemişti.

Dolar geçen haftayı yaşanan sert dalgalanmaların ardından 8.46 liradan kapatmıştı.

Dolar yeni haftaya da 8.47 liradan başladı. Sabah saatlerinde 8.43'e düştü ancak sanayi üreimi verisinin ardından yükseliş yaşadı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre temmuzda sanayi üretimi yıllık yüzde 8.7 arttı ancak yüzde 15.2 olan beklentinin altında kaldı.

Beklenenden olumsuz gelen sanayi üretim verisiyle dolar/TL yeniden 8.46'yı aştı.

Kavcıoğlu son yaptığı açıklamada manşet enflasyondan çok çekirdek enflasyonu öne çıkardı.

Gıda ve enerji fiyatlarının çıkarılmasıyla hesaplanan çekirdek enflasyon ağustosta yüzde 16.76 olarak açıklandı. Manşet enflasyon ise yüzde 19.25 ile yüzde 19'luk politika faizini geçti.

Kavcıoğlu daha önce faizin enflasyonun altında kalmayacağını belirtmişti. Son yaptığı açıklamada ise çekirdek enflasyonu öne çıkararak bir söylem değişikliğine gitti. Bu değişiklik kurda hareketlenmeye yol açtı.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları öncesi dolar 8.38 lira civarındaydı.