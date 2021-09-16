Dolarda son durum

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Dolar/TL haftaya 8.42 seviyesinden başlamıştı. Şu ana kadar zaman zaman dalgalanmalar yaşansa da bu hafta nispeten yatay bir seyir izledi.

Dolar yeni güne 8.43 liradan başladı.

Uzmanlar piyasaların 23 Eylül'deki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nu beklediğini, bu tarihe kadar olağanüstü bir olay yaşanmaması durumunda sakin seyrin devam edebileceğini belirtti.

Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu son konuşmasında enflasyonun üzerindeki manşet enflasyon yerine altındaki çekirdek enflasyonu öne çıkardı.

Bu söylem değişikliğinin faiz kararına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.