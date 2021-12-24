Dolarda son durum

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Dün 10.30 liranın altını gören dolar günü 11.35 liradan kapatmıştı.

Dolar yeni güne ise 11.52 liradan başladı. Kurun seyrinde başta kur korumalı TL mevduat hesabı olmak üzere hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TL'ye teşvik önlemleri etkili oluyor.

Analistler doların 18 liranın üzerine çıktığı süreçte, yükselişte yerlilerin döviz talebinin etkili olduğunu bu sebeple yeni sunulan mevduat ürünlerinin kurda düşüşe yol açtığını ifade etti.

Son alınan kararlardan önce yurtiçi yerleşiklerin mevduatlarında döviz mevduatlarının oranı yüzde 63'e, bankalardaki toplam döviz mevduatı 264.5 milyar dolara ulaşmıştı.

Bu sebeple kurun seyrinde sunulan yeni ürünlere ilginin etkili olacağı ifade edildi.

Bunun yanında dünyada koronavirüs omicron varyantına ilişkin endişeler artıyor. Bu varyantın daha az öldürücü olduğunun belirtilmesine rağmen çok hızlı bir şekilde yayılması özellikle Avrupa ülkelerinde yeni kısıtlamaları gündeme getirdi.