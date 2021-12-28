Dolarda son durum

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Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat başta olmak üzere TL'ye teşvik için alınan önlemlerin etkisiyle geçen hafta dolar 18.36 liradan 10.63 liraya gerilemişti. Dün ise haftanın ilk gününde 11.50 lirayı aştı.

Dolar yeni güne de 11.65 liradan başladı.

Bu arada Türkiye'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 24.18'e yükselerek rekor kırdı.

OMICRON KORKUTSA DA HARCAMALAR ARTIYOR

Yurtiçinde alınan önlemlerin etkisi takip edilirken dünyada omicron varyantının hızlı yayılışı endişeyle izleniyor.

Ancak bu varyanta rağmen özellikle ABD'de tatil dönemi dolayısıyla arttığı gözlemlenen harcamalar ekonomik toparlanmaya yönelik güveni de artırdı. Bu da doların küresel olarak güçlenmesine katkıda bulundu.