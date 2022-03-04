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Dolarda son durum

Dolar güne 14.14 liradan başladı 

Dolarda son durum
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Rusya'nın devam eden Ukrayna'yı işgal girişimi ve önceki akşam Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar dün TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yarattı. Bunun etkisiyle dün dolar/TL 14.15'in üzerini gördü. Bu yükselişte yurtiçinde yüzde 54.44 ile beklentilerin üzerinde gelen şubat ayı enflasyonu da etkili oldu.

Dolar yeni güne ise 14.14 liradan başladı.

Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamada mart ayının faiz artırımı için uygun olduğunu belirtti. Halihazırda Fed'den mart ayında artırım bekleniyordu ancak Ukrayna'daki savaşın sıkılaştırma adımlarını erteletip erteletmeyeceği yine de merak konusuydu. Son açıklamasıyla Powell bu soru işaretlerini ortadan kaldırmış oldu.

Tabii yeni günde de piyasaların gözü kulağı Ukrayna'dan gelecek haberlerde olacak.

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