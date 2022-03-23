Dolarda son durum

Kamuya 5 bin işçi alınıyor! İşte şartlar

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Dolar bu haftanın ilk 2 gününde 14.80-14.85 lira aralığında dar bir bantta hareket etti.

Dolar yeni güne de 14.83 liradan başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın son yaptığı açıklamada gerekirse daha hızlı faiz artırımlarına gideceklerini söylemesi Fed'den artırım beklentilerinin yükselmesine yol açtı. Goldman Sachs Fed'in mayıs ve haziran toplantılarında 50'şer baz puanlık faiz artırımına gitmesini beklediklerini bildirdi.

Bunun yanında piyasalar Ukrayna'daki savaşı ve Rusya'ya yönelik gelmesi beklenen yeni yaptırımları takip etmeye devam ediyor.