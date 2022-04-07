Dolarda son durum

Dolar dün hafif bir yükselişle 14.72 liranın üzerine tırmanmıştı.

Dolar, yeni güne ise 14.72 liradan başladı.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) mart ayında düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Birçok yetkilinin bir ya da daha fazla 50 baz puanlık artışın garanti olduğu yönünde fikir belirttiği de görülürken bilanço daraltmanın mayıs ayında onaylanması beklentisi öne çıktı.