Dolarda son durum

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Dolar/TL'de bu hafta genelinde şu ana kadar düşüş eğilimi yaşandı. Geçen haftayı 14.75 liradan kapatan dolar dün 14.58 liraya kadar geriledi.

Dolar yeni güne ise 14.60 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararında olacak. Piyasa beklentisi yılın ilk 3 toplantısında olduğu gibi bu toplantıda da faizin sabit bırakılması yönünde.

Dünyada ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi ve Çin'de artan koronavirüs vakaları takip edilmeye devam ediyor.