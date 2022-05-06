Dolarda son durum

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Fed önceki akşam politika faizinde 50 baz puan indirime giderken Fed Başkanı Jerome Powell'ın özellikle 75 baz puan faiz artırım ihtimalini masadan kaldırması piyasalarda olumlu tepkiye yol açmıştı.

Ancak dünya genelinde pek çok merkez bankasının da Fed'i takip ederek faiz artırımına gitmesiyle piyasalarda resesyon endişesi hakim oldu.

Bu sebeple önceki akşam yüzde 3'ün altına gerileyen ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi dün yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de 102.6'dan 103.8 seviyesine ulaştı.

Dolar, küresel güçlenmesine paralel olarak gece saatlerinde düşük hacimli piyasada 14.89 lirayı görürken yeni güne 14.87 liradan başladı.