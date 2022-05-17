Dolarda son durum

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Dolar küresel olarak güçlenmeye devam ederken dün gelen cari açık verisinin de etkisiyle dolar/TL 6 ayın ardından ilk kez 15.60'ın üzerine tırmanmıştı.

Artan enflasyon karşısında Fed'in atması beklenen sıkılaşma adımları ABD varlıklarına talebi artırırken özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde bu durum önemli bir baskı yaratıyor. Son olarak ABD'de nisan ayında enflasyon yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentinin üzerinde gelmişti.

ABD'de bunlar yaşanırken yurtiçinde dün Merkez Bankası mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre mart ayında cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67 artarak 5 milyar 554 milyon dolara ulaştı.

Beklentileri aşan bu cari açık miktarı TL üzerinde dün ek baskı yarattı.

Dolar yeni güne 15.64 liradan başladı.