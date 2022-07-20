Dolarda son durum 0:00 / 0:00

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Dolar dün 17.38 liradan 17.58 liraya yükselerek 2022'nin en yüksek seviyesine çıkmıştı. Dolardaki yükseliş doların küresel olarak zayıfladığı bir günde yaşandı.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi geçen hafta 109 seviyesinin üzerini görmesinin ardından bu sabah itibarıyla 106.5'e geriledi. Bunda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü daha önce beklendiği gibi 25 değil 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentisi etkili oldu.

Geçen hafta 1'in altını gören Euro/dolar bu sabah itibarıyla 1.0245'e yükseldi.

Dolar, Euro karşısında bu hafta değer kaybı yaşarken, TL karşısında değerlenmeye ise devam ediyor.

Dolar yeni güne 17.57, Euro ise 18.01 liradan başladı.

Perşembe günü sadece ECB değil TCMB de faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi Merkez'in bu yıl genelinde olduğu gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde tutması yönünde.