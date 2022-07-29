Dolarda son durum 0:00 / 0:00

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Düb ABD ekonomisinin 2. çeyrekte ABD ekonomisinin yüzde 0.9 daraldığını açıkladı. İlk çeyrekte de yüzde 1.6 küçülen ABD ekonomisi böylece 2 çeyrek üst üste daralarak teknik resesyona girdi. Daralma yüzde 0.5'i aşsa da bu verinin kurda önemli bir etkisi olmadı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de verinin açıklanmasının ardından ülke ekonomisinin resesyonda olmadığını, istihdam ve tüketici harcamalarının arttığını, işletmelerin büyüdüğünü bildirdi.

Piyaslar açısından asıl belirleyici olan ise Fed'e yönelik beklentiler olmaya devam ediyor. Fed önceki gün politika faizini 75 baz puan artırırken Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonla mücadele taahhüdünü yinelemesine rağmen artırımlarda yavaşlama sinyali verdi.

ENDEKS GERİLEDİ

Bu açıklamalar doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksinin yüzde 1'e yakın düşmesine sebep oldu. 4 Temmuz'dan bu yana ilk kez 106 seviyesinin altına düştü.

Powell'ın açıklamaları sonrası dolar önceki akşam 17.90'ın altını görse de dün yeniden bu seviyenin üzerine tımanmıştı.

Dolar/TL yeni güne ise 17.94'ten başladı.

EURO YÜKSELİŞE GEÇTİ

Avrupa tarafında ise dün Almanya'da haziran ayı yıllık enflasyonu yüzde 7.5 olarak açıklandı. Enflasyonda gerileme yaşansa da beklenti aşıldı. Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde enflasyonun beklentileri aşmasıyla ECB'nin daha sert sıkılaştırma adımları atabileceğine yönelik beklenti de yükseldi. Bu sebeple Euro/dolar güne yüzde 0.4 yükselerek 1.0240'dan başladı.

Euro/TL ise sabah saatlerinde 18.38'den işlem gördü.