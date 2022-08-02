Dolarda son durum 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Geçen hafta Fed'in 75 baz puanlık faiz artırım kararının ardından yaptığı açıklamada Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırım hızında yavaşlamaya gidilebileceği sinyalini vermesi piyasalarda resesyon endişelerinin hafiflemesine yol açmıştı.

Dün ise temmuz ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisi Çin'de 49 ile 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken, Avrupa'da 49,8'e inerek daralma bölgesine geçti. ABD'de ise Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi 52,8'e yükselse de Haziran 2020'den bu yana görülen en düşük seviyede kaldı.

Bu veriler resesyon endişesini yeniden ana gündem haline getirdi. Bunun yanında küresel piyasalarda ABD-Çin arasında artan gerilim de yeni bir endişe sebebi oldu.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunurken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, yaptığı açıklamada Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin çok doğal bir mesele olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştirme hakkının bulunduğunu ifade etti. Amerikan televizyon kanalı CNN de Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi.

Bu gelişmeler ışığında doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi haftaya düşüşle başladı. Bu sabah da endeks yüzde 0.3 düşüşle 105.1 seviyesini gördü.

Buna paralel bir şekilde dolar/TL dün 17.90'ın altını gördü ancak kalıcı olarak bu seviyenin altında tutunamadı. Dolar güne 17.93 liradan başladı.