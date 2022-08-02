Dolarda son durum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Döviz
ABONE OL

Dolarda son durum

Resesyon endişeleri küresel piyasaların odağına yeniden yerleşirken dolar güne 17.93 liradan başladı

Dolarda son durum
Dolarda son durum
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Geçen hafta Fed'in 75 baz puanlık faiz artırım kararının ardından yaptığı açıklamada Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırım hızında yavaşlamaya gidilebileceği sinyalini vermesi piyasalarda resesyon endişelerinin hafiflemesine yol açmıştı.

Dün ise temmuz ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisi Çin'de 49 ile 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken, Avrupa'da 49,8'e inerek daralma bölgesine geçti. ABD'de ise Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi 52,8'e yükselse de Haziran 2020'den bu yana görülen en düşük seviyede kaldı.

Bu veriler resesyon endişesini yeniden ana gündem haline getirdi. Bunun yanında küresel piyasalarda ABD-Çin arasında artan gerilim de yeni bir endişe sebebi oldu.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunurken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, yaptığı açıklamada Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin çok doğal bir mesele olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştirme hakkının bulunduğunu ifade etti. Amerikan televizyon kanalı CNN de Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi.

Bu gelişmeler ışığında doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi haftaya düşüşle başladı. Bu sabah da endeks yüzde 0.3 düşüşle 105.1 seviyesini gördü.

Buna paralel bir şekilde dolar/TL dün 17.90'ın altını gördü ancak kalıcı olarak bu seviyenin altında tutunamadı. Dolar güne 17.93 liradan başladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolarda son durum
DÖVİZ Dolarda son durum
Dolarda son durum
DÖVİZ Dolarda son durum
Fed sonrası dolar geriledi Euro çıktı
DÖVİZ Fed sonrası dolarda son durum
Fed sonrası dolarda son durum
DÖVİZ Fed sonrası dolarda son durum
Dolarda son durum
DÖVİZ Dolarda son durum
Son dakika: Dolar Fed haftasına nasıl başladı?
DÖVİZ Dolarda yükseliş
Dolar ve Euro'da son durum
DÖVİZ Dolar ve Euro'da son durum
Faiz kararı sonrası dolar
DÖVİZ Dolar/TL 17.70'i aştı
Ukrayna para birimini devalüe etti
DÖVİZ Ukrayna para birimini devalüe etti
Dolar ve Euro'da son durum
DÖVİZ Dolarda son durum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.