Dolarda son durum

Dolarda haftanın ilk 3 gününde genel olarak 18.18-18.19 civarında sakin bir seyir izlenirken dün piyasa kapanışına doğru 18.20'nin üzeri görüldü.

Dolar yeni güne 18.20 lira, Euro ise 18.27 liradan başladı.

Piyasalarda geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası Fed'den eylülde 75 baz puanlık faiz artırımı gelme olasılığı ağırlık kazandı.

Bununla beraber başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere küresel olarak merkez bankalarının faiz artırımında Fed'i takip edeceğine dair beklenti de yükseldi.

ECB üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel son yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi'nde bir ekonomik daralma yaşanacağı endişelerinin enflasyon ile mücadele için borçlanma maliyetlerini yükseltme adımlarını rayından çıkarmaması gerektiğini söyledi.