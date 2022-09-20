Dolarda son durum 0:00 / 0:00

Dolar dün 18.30 liranın üzerine dokunmasının ardından bu kritik seviyenin yeniden altına gerilemişti.

Dolar yeni güne de 18.29 liradan başladı. Sabah saatlerinde ise yeniden 18.30 liranın üzerine tırmandı.

Piyasalar Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararını beklerken dolarda küresel olarak yatay bir seyir izleniyor. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi geçen hafta 109 seviyesini aşmasının ardından bu hafta şu ana kadar yatay bir seyir izledi.

Dolar endeksinin geçen hafta yükselmesinin nedeni ABD'de enflasyonun ağustos ayında yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aştığının açıklanması olmuştu. Bu verinin ardından piyasalar olası bir 100 baz puanlık faiz artırımını da fiyatlamalarına dahil etti. Ancak hala en yüksek ihtimal 75 baz puanlık bir artırım olarak görülüyor.

YURTİÇİNDE TCMB BEKLENİYOR

Yurtiçinde ise Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. Geçen ay PPK'dan sürpriz bir şekilde 100 baz puanlık indirim kararı çıkmıştı.

Son olarak AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan 29 ekonomistin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngördü. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim beklediğini bildirdi.