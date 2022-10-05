Dolarda son durum 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dolar küresel olarak değer kaybederken TL'deki değer kaybı ise devam ediyor.

Dün günü 18.57 civarında kapatan dolar/TL sabaha karşı düşük hacimli piyasada 18.61'i gördü.

Dolar yeni güne ise 18.57 liradan başladı.

Doların naa para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi ise dün sabah 11.80 seviyesinde iken bu sabah itibarıyla 110.30'a geriledi.

Dolardaki küresel güç kaybında ABD tahvil getirilerindeki düşüşler etkili oldu. ABD 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi bu hafta yüzde 3.84'ten yüzde 3.63'e geriledi.

FED BEKLENTİLERİNDE DEĞİŞİM

Fed'e yönelik beklentilerdeki kısmi yumuşama bu gerilemeyi tetikledi. Credit Suisse eksenli endişeler Fed'in faiz artırımlarında frene basabileceği beklentisini de güçlendirmeye başladı.

Geçen hafta piyasalarda Fed'in 2 Kasım'da 75 baz puanlık faiz artırımına gideği konusunda konsensus oluşmuşken bu hafta 50 baz puanlık artırım ihtimali de fiyatlamalara yansımaya başladı.

Faiz artırımlarının durdurulması yönünde de çeşitli kuruluşlardan çağrılar yapılması da beklentilerde etkili oldu. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) önceki gün yayımlanan raporunda "Gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankaları ibreyi tersine döndürmeli ve daha yüksek faiz oranlarına güvenerek fiyatları düşürmeye çalışmaktan kaçınmalı" çağrısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da, Fed'i politikalarında son derece ihtiyatlı ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı.