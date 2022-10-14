Dolarda son durum

Dün ABD'de eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.2 ile yüzde 8.1'lik beklentinin üzerinde gelmesiyle ilk anda dolar güçlenirken borsalar ve altında düşüş yaşandı.

Ancak ardından büyük bir geri dönüş yaşandı. ABD borsaları yüzde 3'lük düşüşten yüzde 3 artıya döndü. Enflasyon verisi sonrası dolar endeksi ilk 112.7'den 113.8'e yükseldi. Ardından 112.21'e kadar geriledi.

Bu sabah itibarıyla dolar endeksi 112.43 civarında dengelendi.

Dün enflasyon verisi sonrası 18.60'ı zorlayan dolar/TL de akşam saatlerinde 18.55'e geriledi.

Dolar yeni güne ise 18.57 liradan başladı.

ABD enflasyon verisinin beklentileri aşmasıyla kasım ayında Fed'den 75 baz puanlık faiz artırımı gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken aralık ayında da aynı oranda bir artırım gelebileceği beklentisi güçlenmeye başladı.

Bu durum doları ilk anda güçlendirirken enflasyonun zirve noktasından düşüşe geçmiş olabileceği görüşü bir nebze olsun piyasalarda rahatlamaya yol açtı.

Bunun yanında analistler algoritmik işlemlerin piyasalardaki dikkat çekici geri dönüşe katkıda bulunduğunu belirtti.