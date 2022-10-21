Dolarda son durum

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Dün Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin üzerinde bir şekilde 150 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 10.5'e çekmesinin ardından gözler döviz piyasasına çevrilmişti.

Dolar/TL beklentilerin üzerinde bir indirim gelmesine rağmen Merkez'in kararına önemli bir tepki vermedi.

Dolar yeni güne de 18.58 liradan başladı.

Merkez Bankası 150 baz puanlık faiz indirimine gitmekle kalmadı karar metninde "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır" ifadeleri kullanarak kasım toplantısında da aynı oranda bir indirim gelebileceğinin sinyalini verdi.

BEKLENTİ 1 AY ERKENE ÇEKİLDİ

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halihazırda yıl sonuna kadar faizin tek haneye inmesi gerektiğini belirtmişti.

Dolayısıyla aralık itibarıyla faizin tek haneye inmesi beklentiler dahilindeydi. Dünkü karar metninde yer alan ifadeler bu beklentiyi 1 ay erkene çekmiş oldu.