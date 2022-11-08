Dolarda son durum

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Geçtiğimiz haftayı 18.56'dan kapatan dolar/TL dün küresel piyasalardaki gerilemeye paralel bir şekilde 18.50'nin altını görmüştü.

Gece saatlerinde düşük hacimli piyasada 18.44 liraya kadar gerileyen dolar güne 18.52 liradan başladı.

Geçen hafta Fed beklentilere paralel bir şekilde 75 baz puanlık faiz artırımına giderken karar metnindeki ihtiyatlı yaklaşım piyasalar tarafından 'güvercin' bulunmuştu. Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonla mücadeleye vurgu yaparak şahin duruşunu korusa da dolar endeksi faiz kararının ardından 111.70'den 110.2 seviyesine geriledi.

FRENE BASACAK BEKLENTİSİ

Dolar endeksi bu sabah itibarıyla 110.3 civarında dengelendi. Bugün itibarıyla piyasalarda yüzde 52 olasılıkla Fed'den aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımı gelmesi fiyatlanıyor. Son 4 toplantısında 75 baz puanlık faiz artırım kararı alan Fed eğer bu olasılık gerçekleşirse bir anlamda frene basmış olacak.